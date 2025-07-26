Lenßen & Partner
Folge 50: Der Perverse im Kino
22 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 12
Ingo Lenßen und Tekin Kurtulus finden auf dem nächtlichen Heimweg ein bewusstloses Mädchen. Der Obdachlose Charlie Küppers, der bei ihr ist, gibt vor, ihr nur geholfen zu haben. Doch ihr Bruder Phillip Radl vermutet, dass Barbara vergewaltigt worden ist. Die junge Frau kann sich nur noch an zwei Details erinnern: Sie war mit einem blonden Mann namens Sebastian aus. Die Ermittler vermuten den Täter in ihrem näheren Arbeitsumfeld ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
