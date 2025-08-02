Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der verlorene Finger

SAT.1Staffel 4Folge 52vom 02.08.2025
Der verlorene Finger

Der verlorene FingerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 52: Der verlorene Finger

21 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 12

Kai Lauter hat eine schreckliche Entdeckung gemacht: In seiner Metzgerei wurde bei einer Qualitätskontrolle ein Finger in der Wurstmasse gefunden. Katja Hansen schleust sich als Arbeiterin in den Betrieb ein. Schon bald gerät der alkoholkranke Angestellte Udo Tomsen unter Verdacht. Hat er sich im betrunkenen Zustand bei der Arbeit einen Finger abgeschnitten?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen