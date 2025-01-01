Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Endstation Autostrich

SAT.1Staffel 4Folge 6
Endstation Autostrich

22 Min.Ab 12

Die Türkin Saadet Gülcan bittet Ingo Lenßen, ihre Tochter zu finden. Afet verschwand nach einem Streit mit ihren Eltern, weil Saadet und Ergün Gülcan sie in der Türkei verheiraten wollten. Der Vater des Mädchens hegt nun Rachegedanken, vor allem gegen den deutschen Freund der jungen Türkin, Sven Solde. Eine erste Spur führt die Ermittler auf einen Autobahnrasthof ...

SAT.1
