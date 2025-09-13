Lenßen & Partner
Folge 71: Perverser Frauenhandel
22 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12
Der Landwirt Jan Hester hat sich in die thailändische Prostituierte Lamai verliebt - jetzt ist sie verschwunden. Hester verdächtigt den Zuhälter Holger Bohm, seine Freundin entführt zu haben, nachdem er erfahren hat, dass Lamai fliehen will. Christian Storm und Sandra Nitka ermitteln verdeckt in einem Bordell - dort regiert die Angst.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1