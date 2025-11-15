Der dubiose PizzaserviceJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 95: Der dubiose Pizzaservice
22 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Die alleinerziehende Dagmar Behnke (36) braucht Ingo Lenßens Hilfe, weil ihr Sohn Niko Behnke (17) verschwunden ist - er leidet an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und muss seine Medikamente regelmäßig nehmen. Dagmar Behnke vermutet, dass Nikos Freundin Mira Edel (19), eine professionelle Stripperin, etwas mit dem Verschwinden ihres Sohnes zu tun haben könnte.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1