Lenßen & Partner

Vergewaltigung im Biergarten

SAT.1Staffel 4Folge 97
Vergewaltigung im Biergarten

Folge 97: Vergewaltigung im Biergarten

22 Min.Ab 12

Der Biergartenbesitzer Paul Farnbacher fürchtet um das Wohl seiner weiblichen Servicekräfte: Ein maskierter Vergewaltiger hat schon mehrere seiner Mädchen überfallen und sexuell belästigt. Sandra Nitka schlüpft in die Rolle der neuen Bedienung. Der Schankkellner Oliver Treusch rückt ins Visier der Ermittler, als er Sandra wiederholt auflauert ...

