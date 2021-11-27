Die geschlagene TochterJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 101: Die geschlagene Tochter
21 Min.Folge vom 27.11.2021Ab 12
Die Schülerinnen Mareike (18), Bianca (17) und Kerstin (18) machen sich große Sorgen um ihre Mitschülerin Elisa Dörffner: Die 17-Jährige wird anscheinend misshandelt! Im Visier der Ermittlungen stehen der vorbestrafte Freund und der alkoholabhängige Stiefvater. Christian Storm und Sandra Nitka ermitteln im direkten Umfeld des geschlagenen Mädchens ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1