Hetzjagd auf einen MörderJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 106: Hetzjagd auf einen Mörder
21 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12
Rita Teschler (47) macht sich große Sorgen: Ihr Mann Bernd Teschler (49) lässt Jörgen Kahn (47) in ihrem Schrebergarten wohnen, obwohl dieser vor 19 Jahren ein Mädchen vergewaltigt und danach umgebracht hat. Die Ermittler Katja Hansen und Sebastian Thiele finden schnell heraus, dass Bernd Teschler von dem Vergewaltiger erpresst wird ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1