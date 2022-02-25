Lenßen & Partner
Folge 109: Mutter auf Bewährung
22 Min.Folge vom 25.02.2022Ab 12
Bei einem Cafébesuch wird Christian Storms Geldbeutel gestohlen. Recht schnell wird klar, dass dort in letzter Zeit auffällig oft geklaut wird. Der Cafébesitzer Benno Rieder bittet Lenßen & Partner, den Täter diskret zu überführen. Zunächst gerät die Kellnerin Paula Schenker unter Verdacht. Bevor sie die Stelle im Café angenommen hat, saß sie wegen Diebstahles und Körperverletzung im Gefängnis.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
