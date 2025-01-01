Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flucht vor dem Zuhälter

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 110
Folge 110: Flucht vor dem Zuhälter

21 Min.Ab 12

Katja Hansen und Sebastian Thiele können im letzten Moment die Entführung eines jungen Mädchens verhindern. Doch trotz der Rettung ist das Kindermädchen der Familie Schönberg am nächsten Tag verschwunden. Petra Schönberg beauftragt Ingo Lenßen, das Mädchen wieder zu finden. Die erste Spur führt in ein Stundenhotel. Anscheinend wurde die Vermisste dort zur Prostitution gezwungen.

