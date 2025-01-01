Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Ticket in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 118
Folge 118: Ticket in den Tod

21 Min.Ab 12

Die Reiseverkehrskauffrau Janine Meyerhoff bittet L & P um Hilfe. Ein mysteriöser Unbekannter versuchte sich Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Da der Einbrecher nicht am Besitz der Mandantin interessiert ist, vermuten die Ermittler einen wiederkehrenden Triebtäter und stellen eine Falle. Aber schon bald löst sich alles als ein verschachteltes Spiel um ein zwielichtiges Bordell auf.

