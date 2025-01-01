Lenßen & Partner
Folge 121: Mörderische Hochzeit
23 Min.Ab 12
Eine Millionärswitwe will nur wenige Wochen nach dem Tod ihres Mannes wieder heiraten. Ihr Sohn hat einen grausamen Verdacht und lässt die Leiche exhumieren. Das Ergebnis der Autopsie bringt Gewissheit: der reiche Bankier wurde vergiftet. Die Witwe rückt ins Visier der Ermittler. Als auch sie stirbt, beginnt die Suche nach dem skrupellosen Doppelmörder.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
