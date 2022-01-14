Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ende einer Detektivkarriere

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 132vom 14.01.2022
Ende einer Detektivkarriere

Ende einer DetektivkarriereJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 132: Ende einer Detektivkarriere

22 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12

Während einer Observation wird die Arbeit von Sandra Nitka und Christian Storm von einem weiteren Privatermittler sabotiert. Er gibt vor, schon länger an dem Fall zu arbeiten und nimmt die Zielperson mit. Die Situation spitzt sich zu, als der ominöse Detektiv Ingo Lenßen vorschlägt, Christian Storm abzulösen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen