Lenßen & Partner
Folge 14: Blutige Spuren im Wald
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner finden beim Joggen einen blutverschmierten Hund. Als sie ihn seiner Besitzerin zurückbringen, erfahren sie, dass deren Tochter seit mehreren Tagen verschwunden ist. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach dem Mädchen. Ihre Spur führt sie zu Millas Freund, dem Förster Matthias Habichter.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1