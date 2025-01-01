Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die skrupellose Kindesentführung

SAT.1Staffel 5Folge 150
Die skrupellose Kindesentführung

Lenßen & Partner

Folge 150: Die skrupellose Kindesentführung

23 Min.Ab 12

Ein siebenjähriger Junge wird entführt. Der Kidnapper fordert ein hohes Lösegeld. Bei der Übergabe kann der Täter fliehen, seine Komplizin wird geschnappt. Um das Versteck des Entführers zu erfahren, schleust sich die Ermittlerin ins Frauengefängnis ein - doch der Plan geht schief. Muss das Kind qualvoll sterben?

SAT.1
