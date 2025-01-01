Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die frühreife Tochter

SAT.1Staffel 5Folge 152
Die frühreife Tochter

Lenßen & Partner

Folge 152: Die frühreife Tochter

22 Min.Ab 12

Die Tochter der Mandantin brennt mit ihrem wesentlich älteren Liebhaber durch. Besorgt um die Zukunft des Mädchens, bittet die Mutter Lenßen & Partner um Hilfe. Den Ermittlern gelingt es nicht, das Mädchen zur Vernunft zu bringen. Dann stellt sich heraus, dass die Minderjährige von ihrem Liebhaber für perverse Sexspiele missbraucht wird ...

