Lenßen & Partner

Ermittler in der Todesfalle

SAT.1Staffel 5Folge 154
Folge 154: Ermittler in der Todesfalle

23 Min.Ab 12

Auf der Fahrt zu einer Museumsfeierlichkeit wird Ingo Lenßen entführt. Der Kidnapper zwingt die Ermittler aus dem Museum einen Diamanten zu stehlen. Sollten sie sich weigern, wird er den Rechtsanwalt töten. Der Einbruch erweist sich als heimtückische Falle. Muss Ingo Lenßen sterben?

SAT.1
