Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die prügelnde Exfrau

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 16vom 10.09.2021
Die prügelnde Exfrau

Die prügelnde ExfrauJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 16: Die prügelnde Exfrau

22 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 12

Florian Sauermeyer wird von seiner Ex-Frau Deborah Slonka belästigt. Er bittet Ingo Lenßen um Hilfe, denn ständig steht sie vor seiner Tür und schickt ihm Sex-Videos von sich. Ingo Lenßen erlässt eine einstweilige Verfügung, aber Deborah Slonka lässt sich davon nicht beeindrucken und wird handgreiflich ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen