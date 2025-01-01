Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der sadistische Ehemann

SAT.1Staffel 5Folge 164
Der sadistische Ehemann

Der sadistische EhemannJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 164: Der sadistische Ehemann

23 Min.Ab 12

Sebastian Thiele hat eine Affäre. Als der Ehemann seiner Geliebten ermordet wird, gerät er unter Verdacht. Alle Beweise sprechen gegen ihn und auch sein Verhalten deutet darauf hin, dass er den Mord begangen hat. Als der Ermittler auf eigene Faust in seinem Fall ermittelt, gerät er in eine hinterlistige Falle. Kann er sein Leben retten und seine Unschuld beweisen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen