Lenßen & Partner
Folge 164: Der sadistische Ehemann
23 Min.Ab 12
Sebastian Thiele hat eine Affäre. Als der Ehemann seiner Geliebten ermordet wird, gerät er unter Verdacht. Alle Beweise sprechen gegen ihn und auch sein Verhalten deutet darauf hin, dass er den Mord begangen hat. Als der Ermittler auf eigene Faust in seinem Fall ermittelt, gerät er in eine hinterlistige Falle. Kann er sein Leben retten und seine Unschuld beweisen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1