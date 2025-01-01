Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Angst um Sandra Nitka

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 169
Angst um Sandra Nitka

Angst um Sandra NitkaJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 169: Angst um Sandra Nitka

22 Min.Ab 12

Die Ermittlerin Sandra Nitka wird zusammen mit einem Mandanten von einer vermummten Gestalt niedergeschlagen und verschleppt. Der Mann ohne Gesicht setzt die Detektivin unter Drogen. Für sie beginnt ein Kampf ums Leben. Ingo Lenßen und Christian Storm erfahren, dass der Mandant Kontakte zum Drogenmilieu hat. Wird die Drogensucht des Mandanten die Ermittlerin in den Tod stürzen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen