Lenßen & Partner
Folge 169: Angst um Sandra Nitka
22 Min.Ab 12
Die Ermittlerin Sandra Nitka wird zusammen mit einem Mandanten von einer vermummten Gestalt niedergeschlagen und verschleppt. Der Mann ohne Gesicht setzt die Detektivin unter Drogen. Für sie beginnt ein Kampf ums Leben. Ingo Lenßen und Christian Storm erfahren, dass der Mandant Kontakte zum Drogenmilieu hat. Wird die Drogensucht des Mandanten die Ermittlerin in den Tod stürzen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1