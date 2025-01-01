Lenßen & Partner
Folge 175: Das Haus des Mörders
22 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mandantin bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Sie hat von ihrem verhassten Stiefvater ein Haus geerbt und möchte es verkaufen. Doch immer, wenn Kaufinteressenten kommen, passieren seltsame Dinge und die Leute ergreifen die Flucht. Die Mandantin glaubt, dass jemand den Hausverkauf verhindern möchte. Aber wer?
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1