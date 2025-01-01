Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 189
Folge 189: Krankenpfleger im Todesrausch

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen ermittelt wegen eines mysteriösen Todesfalls verdeckt in einer Reha-Klinik. Der Verdacht fällt auf einen aggressiven Zivildienstleistenden. Es scheint, als würden er und drei weitere Krankenpfleger sich das Erbe der Patienten erschleichen wollen. Bei dem Versuch, die Täter an einem weiteren Mord zu hindern, geraten die Ermittler selbst in Lebensgefahr ...

SAT.1
Lenßen & Partner

