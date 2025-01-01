Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schwangere in Gefahr

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5
Schwangere in Gefahr

Schwangere in GefahrJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 5: Schwangere in Gefahr

22 Min.Ab 12

Tom Harpert zweifelt an der Treue seiner hochschwangeren Freundin Sabrina Fuchs. Sandra Nitka und Christian Storm beobachten sie bei einem Treffen mit dem gut aussehenden Dr. Richard Sternberg. Aber plötzlich verschwindet Sabrina - Eile ist geboten, denn sie kann jeden Moment das Kind bekommen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen