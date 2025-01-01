Lenßen & Partner
Folge 58: Unheimliche Nachtschicht
22 Min.Ab 12
Die junge Ärztin Sylvia Kiesel wird von einem Unbekannten verfolgt. Der erste Verdacht fällt auf das Arbeitsumfeld der Mandantin. Doch erst als der arrogante Mediziner Dr. Rico Wertheim in Erscheinung tritt, kommen die Ermittler dem eigentlichen Täter auf die Spur. Erst durch dubiose Patienten und eine ältere Vermieterin kommt die Wahrheit ans Licht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1