Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die skrupellosen Tennisbiester

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 97
Die skrupellosen Tennisbiester

Die skrupellosen TennisbiesterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 97: Die skrupellosen Tennisbiester

22 Min.Ab 12

Hanne Beerbaum glaubt, dass sie von ihrem Ehemann mit der 15-jährigen Sina betrogen wird. Katja Hansen und Sebastian Thiele schleusen sich in die Tennisschule von Lars Beerbaum ein. Tatsächlich hat er zu seiner Schülerin ein enges Verhältnis. Als die Ermittler beobachten, wie Sinas Mutter Beerbaum klar macht, dass sie gegen diese Beziehung sei, scheint der Fall klar.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen