Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Von der Exfrau ausgesaugt

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 105vom 19.06.2022
Von der Exfrau ausgesaugt

Von der Exfrau ausgesaugtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 105: Von der Exfrau ausgesaugt

22 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 12

Die Ermittler suchen einen Vermissten. Dabei stoßen sie auf sein Videotagebuch. Der Mann lebt am Existenzlimit. Seine Exfrau hat ihn finanziell ruiniert. Als die Ermittler sie damit konfrontieren, eskaliert die Situation, und Sebastian Thiele wird schwer verletzt. Steckt die Exfrau hinter dem Verschwinden ihres Mannes, weil er nicht mehr zahlen konnte? Und wie weit wird sie noch gehen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen