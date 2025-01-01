Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tödlicher Heiratsantrag

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 109
Folge 109: Tödlicher Heiratsantrag

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin glaubt, dass ihre Schwester ein Doppelleben führt. Tatsächlich hat die Schwester Affären mit mehreren Männern. Nach einem romantischen Rendezvous wird einer ihrer Liebhaber tot aufgefunden. Die Ermittler beobachten, wie sie vom Tatort flieht. Ist die Schwester eine männermordende Furie oder ist sie selbst in Gefahr?

