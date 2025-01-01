Lenßen & Partner
Folge 119: Verhängnisvolle Mutterliebe
22 Min.Ab 12
Der Autor eines Sexratgebers wird von einer unbekannten Frau bedroht. Die Spur führt zur fanatisch religiösen Mutter des Mandanten, die den Lebenswandel ihres Sohnes verabscheut. Als auch die Mutter Opfer eines Mordanschlags wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung. Können Lenßen & Partner die wahre Täterin stellen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1