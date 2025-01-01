Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der vorhergesagte Mord

22 Min.Ab 12

Ein bekannter Schriftsteller hat Todesangst! Er wurde bereits zum Opfer zahlreicher Anschläge. Diese stehen in engem Zusammenhang mit seinem neuen Roman. Lenßen & Partner verdächtigen die Ehefrau des Autors. Sie hat herausgefunden, dass ihr Mann sie betrügt. Will sie sich für seine Sexgier rächen?

