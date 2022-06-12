Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verhängnisvoller Urlaubsflirt

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 152vom 12.06.2022
Verhängnisvoller Urlaubsflirt

Lenßen & Partner

Folge 152: Verhängnisvoller Urlaubsflirt

21 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 12

Die Mandantin ist verzweifelt: Sie ist von einer Urlaubsbekanntschaft schwanger, doch der Kindsvater ist verschwunden. Nun sollen Lenßen und Partner helfen. Auf der Suche nach dem Mann geraten die Ermittler in einen Sumpf aus Drogen und üblen Machenschaften. Als sie den Kindsvater endlich finden, decken sie eine schreckliche Wahrheit auf ...

