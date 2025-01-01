Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 165
22 Min.Ab 12

In die Apotheke des Mandanten wird eingebrochen. Eine Spur am Tatort führt die Ermittler zu einem jungen Mädchen. Bevor sie mit der mutmaßlichen Täterin sprechen können, verschwindet sie spurlos. Ihre Freundinnen behaupten, eine Nachricht von einem Geist erhalten zu haben: Angeblich schwebt das Mädchen in Lebensgefahr.

