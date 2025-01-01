Lenßen & Partner
Folge 173: Fanatische Mutterliebe
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Sohn: Er ist von einem brutalen Zuhälter verprügelt worden. Die Ermittler finden heraus, dass die neue Freundin des Sohnes eine Prostituierte war. Der Zuhälter will das Mädchen um jeden Preis zurück in sein Bordell holen. Er droht dem frisch verliebten Paar erneut.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
