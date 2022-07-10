Trügerisches LiebesglückJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 177: Trügerisches Liebesglück
22 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass der neue Freund ihrer blinden Schwester ihr seine Liebe nur aus Geldgier vortäuscht. Ermittlungen ergeben, dass er Geldprobleme hat und unter Druck gesetzt wird. Als die Detektive ihn mit den Beweisen konfrontieren wollen, versucht er sich das Leben zu nehmen. Können die Ermittler einen Selbstmord verhindern und sein Geheimnis aufdecken?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1