Lenßen & Partner
Folge 18: Sandra Nitkas alte Liebe
22 Min.Ab 12
Der Ex-Freund von Sandra Nitka wird bei seinem Job als Fahrradkurier überfallen. Doch der Täter verrät sich über sein Handkettchen. Die Ermittlungen führen Sandra Nitka direkt ins Drogenmilieu. Die Situation eskaliert. Wird Sandra Nitka den Täter finden, bevor sie selbst zum Opfer wird?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1