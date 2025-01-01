Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 12

Die Chefin einer Umzugsfirma wendet sich an Lenßen & Partner, weil ihr Mitarbeiter seit einer Woche vermisst wird. Doch sie ist nicht nur aus beruflichen Gründen daran interessiert, dass der Möbelpacker wieder gefunden wird: Kurz vor dem mysteriösen Verschwinden hat sie eine heimliche Affäre mit ihm begonnen. Sebastian Thiele ermittelt undercover ...

SAT.1
