Lenßen & Partner
Folge 189: Sexskandal auf dem Bauernhof
22 Min.Ab 12
Der Mandant beauftragt Lenßen & Partner, seinen zukünftigen Schwiegersohn unter die Lupe zu nehmen. Er glaubt, dass der Verlobte seiner Tochter fremdgeht. Die Ermittler schleusen sich auf dem Bauernhof ein, auf dem der Schwiegersohn arbeitet, und werden Zeugen einer brisanten Begegnung ...
