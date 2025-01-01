Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 19
22 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen. Bei einem One-Night-Stand mit einem DJ hat sich die 16-Jährige mit HIV infiziert. Die Ermittler suchen den Mann auf. Der DJ rastet aus und die Konfrontation endet in einer blutigen Prügelei. Hat sich der Detektiv mit dem tödlichen Virus angesteckt?

SAT.1 GOLD
