Lenßen & Partner
Folge 190: Blut an meinen Händen
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin leidet an Amnesie: Sie weiß nicht mehr, was letzte Nacht in ihrem eigenen Haus geschehen ist. Am Morgen hat sie die Leiche der Geliebten ihres Ehemannes im Wohnzimmer gefunden. Jetzt hat sie den schrecklichen Verdacht, dass sie selbst die Frau umgebracht hat. Doch als die Ermittler mit der Mandantin in ihr Haus zurückkehren, ist die Leiche spurlos verschwunden.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
