Lenßen & Partner
Folge 3: Unter Geiern
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen soll das Testament eines reichen Geschäftsmannes vollstrecken. In einer Videobotschaft enterbt der Mandant seine geldgierigen Neffen und Nichte und überlässt sein Millionenvermögen einem längst vergessenen Verwandten. Als dieser plötzlich tot aufgefunden wird, schöpfen Lenßen & Partner Verdacht. Doch schon bald entdecken sie bei ihren Ermittlungen mehr als nur einen mörderischen Plan.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1