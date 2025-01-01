Lenßen & Partner
Folge 31: Die verruchte Nachbarin
22 Min.Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass eine ihrer Mieterinnen ihre Wohnung als Bordell nutzt. Sie vermutet, dass die junge Frau den männlichen Mietern des Wohnhauses sexuelle Dienste anbietet. Kurz darauf wird die Mieterin brutal ermordet. Alle Indizien sprechen gegen die Mandantin. Können Lenßen & Partner ihre Unschuld beweisen?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1