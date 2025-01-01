Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ingo Lenßen der Lebensretter

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 37
Folge 37: Ingo Lenßen der Lebensretter

22 Min.Ab 12

Ein leukämiekrankes Mädchen braucht dringend eine Knochenmarkspende. Das Kind muss binnen 24 Stunden operiert werden, sonst stirbt es. Der seit Jahren verschwundene Vater ist die letzte Hoffnung. Die Ermittler finden den Mann, doch kurz vor der OP wird er entführt. Ein Wettlauf um Leben und Tod beginnt.

