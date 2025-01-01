Lenßen & Partner
Folge 43: Gefangen in der Psychiatrie
22 Min.Ab 12
Eine Patientin in der Psychiatrie behauptet, zu Unrecht dort festgehalten zu werden und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Sandra Nitka wird als Patientin eingeschleust und deckt die schrecklichen Machenschaften der Anstalt auf und gerät selbst in Gefahr.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
