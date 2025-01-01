Lenßen & Partner
Folge 44: Der falsche Traumprinz
23 Min.Ab 12
Sandra Nitka gewinnt ein Wochenende in einem Wellness-Hotel. Dort lernt sie einen sehr charmanten Mann kennen, doch der entpuppt sich als liebeskranker Psychopath und entführt die Ermittlerin. Was hat der Stalker mit Sandra Nitka vor? Und kommen ihre Kollegen noch rechtzeitig, um sie vor dem Psychopathen zu retten?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
