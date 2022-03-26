Bombenterror in der KanzleiJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 51: Bombenterror in der Kanzlei
22 Min.Folge vom 26.03.2022Ab 12
Ein Exhäftling will sich an Lenßen und Partner rächen. Das Ermittler-Team hat ihn vor einiger Zeit ins Gefängnis gebracht. Der Verbrecher hat in Ingo Lenßens Büro eine Bombe mit Fernzünder deponiert und zwingt Christian Storm eine Drogenlieferung zu übernehmen. Sollte sich der Ermittler weigern, droht der Verbrecher, Ingo Lenßen in die Luft zu jagen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
