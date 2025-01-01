Lenßen & Partner
Folge 67: Misshandelt von der Ehefrau
22 Min.Ab 12
Ein Familienvater wird tot aus einem See geborgen. Die Ermittler stoßen auf ein dunkles Geheimnis: Der Tote war homosexuell und hat seit Jahren ein Doppelleben geführt! Alles spricht dafür, dass seine Familie von dem Verhältnis erfahren hat. Musste der Vater wegen seiner verbotenen Liebe zu einem Mann sterben?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1