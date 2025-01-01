Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Staffel 6Folge 68
Folge 68: Der sündige Priester

23 Min.Ab 12

Florian März wurde von einem Unbekannten aus einem brennenden Haus gerettet. Der einzige Hinweis: eine Kreuz-Brosche. Die führt Sandra Nitka und Christian Storm in ein Priesterseminar. Schnell werden die Ermittler auf Johannes, den Ziehsohn des Seminarleiters, aufmerksam. Ist er der Retter? Oder ist es doch der Gärtner des Seminars, der mehr über den Brand weiß, als er zugeben will?

