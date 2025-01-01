Lenßen & Partner
Folge 68: Der sündige Priester
23 Min.Ab 12
Florian März wurde von einem Unbekannten aus einem brennenden Haus gerettet. Der einzige Hinweis: eine Kreuz-Brosche. Die führt Sandra Nitka und Christian Storm in ein Priesterseminar. Schnell werden die Ermittler auf Johannes, den Ziehsohn des Seminarleiters, aufmerksam. Ist er der Retter? Oder ist es doch der Gärtner des Seminars, der mehr über den Brand weiß, als er zugeben will?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
