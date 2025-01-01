Lenßen & Partner
Folge 75: Sexintrige im Pferdestall
22 Min.Ab 12
Nach einem Turnier wird auf eine junge Reiterin ein Anschlag verübt. Die Mutter der Konkurrentin macht sich verdächtig. Die Detektive beobachten, wie sie mit dem Reitlehrer Sex hat, damit ihre Tochter beim nächsten Turnier gewinnt. Scheinbar ist ein erneuter Anschlag auf das Mädchen geplant. Können die Detektive den Täter stoppen?
