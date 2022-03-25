Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tödliche Sexspiele

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 9vom 25.03.2022
Tödliche Sexspiele

22 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12

Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden. Ingo Lenßen übernimmt kurzfristig die Verteidigung des Hauptverdächtigen. Der Anwalt ist von dessen Unschuld überzeugt. Bei den Ermittlungen geraten die Detektive ins Rotlichtmilieu und finden heraus, dass die Tote Kontakte zu einem Fetisch-Club hatte. Katja Hansen ermittelt dort verdeckt. Sie macht eine schockierende Endeckung ...

