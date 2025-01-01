Lenßen & Partner
Folge 90: Sexausflug vom Ehealltag
22 Min.Ab 12
Eine Frau glaubt, dass ihr Mann fremdgeht. Sie will Beweisfotos. Schnell stellt sich heraus, dass sie Recht hat. Als die Mandantin ihren Ehemann dann auch noch in flagranti im eigenen Schlafzimmer erwischt, eskaliert die Situation. Können Lenßen und Partner ein blutiges Ehedrama verhindern?
