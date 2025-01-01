Lenßen & Partner
Folge 92: Ermittlerin in der Porno-WG
22 Min.Ab 12
Katja Hansen soll in einer Internet-WG eine Betrügerin entlarven. Dann findet sie die Leiche einer Mitbewohnerin. Der Mörder ist ein Opfer der Betrügerin. Er ist in das Haus eingedrungen und will sich an allen Frauen rächen. Können Lenßen & Partner die Frauen retten?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1